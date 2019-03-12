鼻頭角步道復育千株原生種台灣百合、金花石蒜

2019-03-12 15:23

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）今天在鼻頭角步道舉辦東北角百合復育活動，在步道、鼻頭國小周邊山坡種下1000株台灣百合及500株金花石蒜，另外，也結合貢寮卯澳社區種植500株台灣百合，擴大復育範圍。

台灣百合是台灣特有種，花期介於春夏之際，有「福爾摩沙百合」、「高砂百合」等美名，300年前北海岸盛開的百合曾讓西班牙船隊經過時讚嘆不已，後因人為摘採破壞，導致野外數量逐漸稀少。

風管處指出，復育台灣百合是長期工作，目前已漸有成效，今年一併推動金花石蒜的復育工作，預計4月就能在龍洞一帶看見百合花陸續綻放的美景，也呼籲民眾觀賞之餘切勿採摘，維護東北角的海岸風光。

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