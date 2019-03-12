冷鏈技術保鮮 將軍農會擴大產銷綠蘆筍

2019-03-12 15:26

〔記者王涵平／台南報導〕將軍蘆筍擴大產銷，農會引進冷鏈設備提升品質，今日更與通路廠商、社區簽約公益合作。將軍區農會輔導蘆筍產業創立「紅將軍」自有品牌打出知名度，不少青年農民投入栽培，迄今種植面積37公頃、年產值達1億2千萬元。

農會總幹事吳明成表示，蘆筍呼吸能力強，產品容易老化變質，若能讓溫差變化的影響降至最少，縮短搬運配送時間，就能讓消費者吃到最新鮮的綠蘆筍，市府補助增設冷藏及分級場降溫設備，1年四季維持恆溫23度品質。

將軍蘆筍種植分為露天和簡易溫室種植，露天蘆筍產季從3月到6月，網室栽培到冬季都還能出產，農會推廣新農人及契作栽培。

吳明成說，農會分級場處理後的纖維較粗蘆筍，開發周邊產品如香鬆、茶包，也提供社區關懷中心老人供餐及社區產業發展使用。將軍區國產蘆筍進入產季，價格、產量都很穩定，1分地產量約2000公斤，農會今年和農民契作面積增加到6公頃，契作價格1公斤110元，讓盤商收購價也能維持一定水準。

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