搶先華航 長榮擬明年初開航義大利米蘭

2019-03-12 15:11

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮陸續引進787夢幻客機，運能增加，規劃將於明年初開航義大利米蘭，填補歐洲航網最新一塊拼圖；根據長榮規劃，每週預計飛航4班，預計使用夢幻客機飛航；另外，長榮夢幻客機今年也將投入維也納、阿姆斯特丹等長程航線。

長榮今年強化日本航網，六、七月陸續開航名古屋、青森、松山等航點，且暑假旺季開始，東京成田每天2班增至每天3班、福岡從每天1班增至每週12班；另冬季班表開始，沖繩將從每天1班增至每天2班、仙台增至每天1班。

據了解，長榮也規劃搶攻長程航線市場，首波鎖定義大利米蘭。根據目前台、義航約，雙方每週可各飛7班，而華航現已飛航羅馬每週3班，米蘭則是華航、長榮各2班。華航去年開始便拋出開航米蘭規劃，但如今長榮搶先率先開航。

長榮明年夏季班表前將開航米蘭，瞄準商務客、旅客市場需求，預計每週飛航4班，包括航權2班、義大利也核准2班加班機，主因義大利自身航空公司實力不強，義大利方面希望有更多外籍航空飛來，因而提供長榮兩班加班機空間。

長榮去年開始陸續引進波音787夢幻客機，目前已有3架787-9，並分別投入香港、東京、大阪航線，四月將引進第四架，今年並將引進四架787-10，由於787-10載客數較多、航程較短，預計取代區域航線任務，787-9改飛航長程航線。

長榮證實，今年5月起預計使用787-9飛航維也納、7月開始飛航阿姆斯特丹，滿足歐洲長程旅客搭乘夢幻客機需求。

長榮航空董事長林寶水表示，過去一年長榮航空大環境不是說很容易，去年貿易情形與全球經濟成長並不是趨緩，尤其油價影響航空嚴重成本因素，去年相對更高，但長榮努力，去年表現還算不錯，

展望今年，只要市場能量再就有希望，各家航空公司拼命買飛機，市場運能根據IATA調查，有5、6%成長，尤其亞太地區甚至更高，整體需求並不會少，只要有能量再就有表現機會，加上今年油價不會比去年高，客運方面展望很有信心很樂觀。

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