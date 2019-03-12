金枝走演來雲林 「可愛冤仇人」林內、東勢、大埤演出

2019-03-12 14:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕「台客第一天團」金枝演社劇團「金枝走演‧美麗台灣」全台公益巡演將輪到雲林縣，3月15、16、17日分別在林內、東勢、大埤三地演出，晚上7點免票入場，歡迎鄉親作伙來看戲。

「金枝走演，美麗台灣」雲林走演場次如下：

3月15日（五） 19:00 林內鄉 舊寶隆紙廠

3月16日（六） 19:00 東勢鄉 賜安宮廣場

3月17日（日） 19:00 大埤鄉 公所前廣場

金枝演社自2009年起推動「金枝走演，美麗台灣」計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」的理念演出，要讓不分年齡的觀眾同為劇情喝采、歡笑，回家後還能有共同的記憶與話題，喚醒屬於台灣特有的看戲經驗。演出費用來自企業贊助、民間集資及各界人士的協力，2018年底剛完成第200場次的演出。

雲林縣長張麗善表示，雲林的3場演出由雲林縣政府、林內鄉公所、東勢鄉公所、賜安宮及大埤鄉公所等共同協助。

文化處長陳璧君表示，「可愛冤仇人」是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人的際遇為主軸，配合一連串笑料百出的愛情考驗，引領觀眾感受動人的人生風景。全劇運用30年代到70年代的雋永金曲，串連各時代的流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，緊湊熱鬧無冷場。

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