全國商總簽約採購高雄香蕉 賴正鎰：多吃香蕉可幫助生育

2019-03-12 14:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕中華民國全國商業總會與高雄美濃區農會、旗山果菜運銷合作社，今在高雄市長韓國瑜見證下，共同簽訂採購契約書，預計今年採購8155箱、總計約100公噸香蕉，商總理事長賴正鎰笑說，多吃香蕉很多好處，還可促進夫妻感情、有助生育。

高市農業局說明，根據採購合約內容，全國商業總會將於今年採購近100公噸香蕉，分別透過美濃及旗山地區共同供貨，在韓國瑜的見證之下，商總理事長賴正鎰與美濃區農會鍾清輝總幹事及旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈簽下這份香蕉採購合約。

賴正鎰表示，中華民國全國商業總會會員遍佈全臺，此次香蕉訂單不算多，目的在呼籲國人多吃臺灣水果、愛台灣啦!

賴正鎰說，他小時候在香蕉樹下長大，熟悉香蕉好處，吃香蕉不會抽筋，爬山肚子餓時可吃一根，三餐可吃一根，台灣兩千三百萬人，一人一天一根，交架就會平穩，

吃香蕉可讓情緒平穩，因為情緒好可促進夫妻感情，對生育率有幫助，台灣不是面臨少子化嗎，多吃香蕉會促進生育率。

高市農業局指出，民國95年時，高雄香蕉種植面積曾高達2481公頃，由於高雄積極輔導農民轉作其他高經濟價值果樹，105年全國香蕉種植面積增加至3840公頃，高雄的種植面積反而減少至1941公頃，降至全台第4位，同時積極輔導香蕉外銷，讓內外銷分流，有效降低國內產銷失衡危機。

農業局長吳芳銘表示，高雄香蕉向來負有盛名，雖不是全台產量第一，但在品質、品種及品質上都相當具有競爭力，近期經過高雄農民克服難關，將高雄的香蕉持續外銷日本，今年度已達220公噸，目前以每週4櫃、60噸的量持續出口日本，在國內外供需互相平衡下，為高雄香蕉開拓新的局面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/