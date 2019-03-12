海之女神明信片團隊新作 這次用光柵揭穿媒體

2019-03-12 14:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學文化創意產業學系協助屏東縣政府設計製作的台灣燈會「海之女神」明信片，因為採用光柵技術一次捕捉到女神的白天與夜晚神態而大受歡迎，今天（12）該系舉辦畢業成果展，學生再次引用光柵技術完成作品「噓報」，同一張海報只要視角不同，就能看到不同的新聞標題，揭穿媒體斷章取義、模糊焦點以搏取點閱率的現象，令人拍案叫絕。

屏東大學文化創意產業學系108級畢業展覽，從3月12日至3月14日，在屏東大學林森校區六愛樓舉辦校內個展，主題是「23:59」，今天開幕式中，古源光校長及簡光明院長、文創系葉晉嘉主任，分別把時鐘調到23:59，再分別放入一台小冰箱冷凍庫內，象徵把時間凍結在此時此刻，透過畢業展一方面檢視自己過去4年所學，另一方面則是展望未來新的可能性。

畢展總召盧怡靜表示，畢業展以流動的23與59，呈現一天將要結束的繽紛絢麗，這個數字陪伴著文創系每位同學渡過許多難熬的夜晚，同時也象徵著在明日到來之前，27位同學對於文創領域的見解與期盼。

此次畢業展覽共有作品12組，包含影像、服裝設計、包裝設計、繪本、視覺傳達設計與遊戲設計等，有以文化資產為主題的故事繪本及桌遊，也有以文創15+1項產業為發想的服裝設計，以及將現今最熱門的媒體識讀作為題材的平面設計等，每組都將在系上所學到的運用創意展現其中。

作品「噓報」將現今最熱門的媒體識讀結合光柵技術做成，例如同一張海報從正面看標題是「小開性侵案輕判，千人遊行求正義」、從左或右邊看標題變成「抗議遊行，竟引發表垃圾危機」，用來呈現媒體可能模糊焦點的做法。

除了校內個展外，「23:59」畢展作品也將在5月11日至5月19日移師到高雄駁二藝術特區的青春設計節舉辦校外聯展。

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