韓國瑜參與音樂會挨批干擾演出 知情人士爆：韓確實遲到

2019-03-12 14:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「高雄春天藝術節 （Kaohsiung Spring Arts Festival）」昨天在臉書粉專po影片，稱「韓國瑜夫妻和三千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程， 陪著ET回家」，但卻有網友留言稱韓遲到也未全程參與，痛批根本是在「作秀」。

對此，高市文化局代理局長王文翠表表示，音樂會有做的不好的地方，願意接受各界公評，但韓市長偕夫人確實是3千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程演出，也沒有帶記者進場妨礙演出，她被這些網友不實的言論，氣到整晚睡不著。

不過，卻有知情人士向本報爆料，王文翠的說法還是有一點小出入，真實的情況是，韓當天排定下午6點半到場參與音樂會，音樂會前先接受媒體聯訪，再進場觀賞晚上7點的演出，但當天韓國瑜遲到，於是市府幕僚決定取消下午6點半的聯訪行程，讓韓能準時入場觀賞演出。

晚上7點演出時間一到，韓國瑜仍未到場，曾有韓的幕僚指示，把音樂會開場延到市長到場後再開始，但這個指令沒有準確下達到台上演出者，於是指揮7點準時上台開演，而韓國瑜抵達高美館外已經7點03分。

韓國瑜到高美館後，現場已有大批媒體等侯在旁，在媒體的推擠下，韓國瑜直到晚上7點10分才進場坐定，知情人士指出，王文翠所指「沒有帶記者進場妨礙演出」的言論不夠精確，應該是韓國瑜被媒體包圍進場入坐後，因當時場內已經在演出，大批媒體已妨礙到觀眾欣賞演出，在觀眾的抗議下，媒體才逐一被清場，現場只留市府攝影官，但因攝影官和部分坐在韓旁的民眾用手機開閃光燈拍照，造成民眾誤會是記者在妨礙演出。

知情人士指出，過去花媽在位時，每年也都會參加草地音樂會，但花媽從不遲到，就算遲到，花媽也不會在演出到一半時冒然進場，而是等到中場休息時，才跟著觀眾重新進入會場，也因此不會讓演出和觀眾欣賞音樂會受到影響。

至於網友指稱，「音樂會開始片頭幾分鐘，突然中斷，直到韓國瑜等人到場後，竟又從頭播放」的部分，確實是台上指揮發現影音同歩訊號異常，畫面重新調校後，再行播出開演，以達到影音同歩完美演出，並非為了韓重新播放，所以這部分算是韓國瑜被冤枉了，但也只能怪他自己為什麼要遲到，才會讓網友把氣都出在他身上。

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