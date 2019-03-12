拍到了！卓蘭石虎生態濕地公園工區 喜見石虎出沒

2019-03-12 13:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道曾發生數起石虎路殺案例，縣府期望透過了解石虎利用道路情形，並進行路殺減緩的改善措施，執行「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫，日前在140縣道的火炎山隧道周邊及卓蘭鎮周邊，共架設13台紅外線自動相機進行監測，在卓蘭石虎生態濕地公園施工區旁，拍攝到石虎出沒。

縣府農業處表示，苗栗縣開發較其他縣市緩慢，別的地區很難拍到石虎，苗栗卻很容易拍到，好的棲地固然要努力維護，但開發是人類文明發展的進步，別的縣市已經失去機會，無法重來。

因此，農業處表示，苗栗在擬定開發過程更要謹慎面對野生動物的需求，繼「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫之後，縣府準備要進行全苗栗縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查，計畫將分2年執行，未來可產出縣內概估的石虎數量，對往後保育計畫擬定及重大工程開發，都能做到開發兼顧保育。

農業處指出，「苗栗縣石虎保育自治條例」已經通過本縣法規會及縣務會議審議，即將提送苗栗縣議會審查，草案全文共計9條，條例內容對環境對人類都是友善正面，除規範縣府，其他人只有鼓勵並無限制，請大家相信縣府，共同支持「苗栗縣石虎保育自治條例」，讓石虎得到更全面的保護。

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