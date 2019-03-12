衛福部澎湖醫院磁振造影儀啟用 醫療再向前大步邁進

2019-03-12 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來立委楊曜一直致力於澎湖醫療的提升，所以2任立委都選擇在衛環委員會，成功為衛生福利澎湖醫院爭取成立心導管室、化療室等，今日又再度啟用磁振造影儀，在硬體設施逐步充實之餘，繼續爭取醫學中心支援人力。

斥資4000餘萬元購置的磁振造影掃描儀啟用儀式，衛福部長陳時中、立委楊曜、澎湖縣長賴峰偉、正副議長劉陳昭玲、陳雙全、議員陳慧玲、陳振中、陳佩真及歐中慨、衛澎院長郭泰宏、三總澎湖分院長張芳維、澎科大校長翁進坪、衛生局長蕭靜蓉等人都到場，見證澎湖醫療再創新頁。

陳時中揭櫫國家目前離島醫療規劃，就是在地醫療的提升及轉診制度順暢，除了積極培養偏遠地區在地養成生外，更開啟小離島遠距視訊，並充實診斷儀器，要做到自出生至長照一條龍的醫療服務體系；劉陳昭玲則代澎科大請命，希望能增設護理系，彌補離島醫護人員不足的窘境。

楊曜則指出，由於公費生名額減少，希望醫學中心能繼續支援澎湖醫療人力，彌補在地養成的空檔，同時相關醫療儀器進駐，衛福部澎湖醫院空間顯得不足，希望能擴充衛福部澎湖醫院空間；至於澎湖擁有許多有人居住離島，將提出離島醫療計畫，補足檢查設備儀器，讓第一線醫護人員不會誤判，有效結合後送機制，守護更多澎湖人的健康。

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