斗六棒球場流浪狗群聚橫行 防疫所：持續誘捕

2019-03-12 14:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六棒球場附近社區近期流浪狗群聚橫行，讓社區住戶擔心害怕，憂心衍生意外；縣府動植物防疫所表示，去年11月底就開始處理，已抓了8隻流浪狗，留下來的警覺性高，不好抓，會持續誘捕，並強調如果沒人餵食，流浪犬就會自動散去，呼籲民眾「要養帶回家養，不要在外面養。」

斗六近期流浪狗不僅數量多，而且有群聚行動現象，一群狗輒7、8隻，狗大軍過境，民眾都很害怕，有民眾反映，曾騎車被狗追而跌倒，也有民眾在臉書表示，流浪狗咬死貓，造成人心惶惶。

防疫所所長廖培志表示，斗六明德、三平里有流浪狗群聚集體在公共場所行動的現象，其中棒球場附近的流浪狗約有14隻，從去年11月開始誘補，已抓到8隻，剩下警覺性極高，工作人員要以吹箭麻醉，一接近就跑開，要用誘捕籠誘捕，誘捕籠卻常遭人破壞，已被偷了4個，籠子甚至被貼上「捕狗之人會下地獄」的紙張，讓人很挫折。

廖培志說明，棒球場附近的流浪狗有特定人餵食，雖然不違法，但餵食行為會造成流浪狗群聚，連家戶豢養的寵物犬也會與流浪狗混在一起活動，集體行動的流浪狗中，就有2到3隻有戴項圈，更壯大流浪狗聲勢。

廖培志表示，政府宣布不得撲殺流浪狗後，誘捕到的流浪狗後續安置問題就困擾各縣市政府，加上雲林是全國唯一沒有公立流浪狗收容所的縣市，後續安置作業更形困難，目前雲林縣與獸醫院及私人安置所合約，流浪狗約可收容350隻，但現在已超收到400多隻。

針對棒球場的流浪狗問題，防疫所將繼續誘捕，但廖培志也呼籲民眾，愛狗就不要棄養，養狗要養在家裡，不要在外面養。

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