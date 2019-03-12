網友灌爆高雄春藝臉書官網 王文翠：氣到整晚睡不著

2019-03-12 13:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「高雄春天藝術節 （Kaohsiung Spring Arts Festival）」昨天在臉書粉專po影片，稱「韓國瑜夫妻和三千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程， 陪著ET回家」，卻有網友留言稱韓遲到也未全程參與，痛批根本是在「作秀」。

文化局代理局長王文翠表表示，音樂會有做的不好的地方，願意接受各界公評，但韓市長偕夫人確實是三千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程演出，也沒有帶記者進場妨礙演出，她被這些網友不實的言論，氣到整晚睡不著。

王文翠說，演出當天表定晚上7點開演，當天雨勢不斷，經評估後但仍按照計畫演出，由於是戶外場地，民眾只能穿上雨衣坐在草地上聽音樂會；當天原本排定韓國瑜在演出前半小時接受媒體訪問，但因行程延誤，於是將聯訪時間改到音樂會中場休息時間再進行。

王文翠指出，韓國瑜和李佳芬也在演出前準時到場，並在隨扈和市府人員陪同下進場觀賞音樂會，過程中沒有任何一家媒體跟韓進入演出場地，網友指控韓帶記者進場，是把市府攝影官誤認為媒體記者。

至於網友指稱，「音樂會開始片頭幾分鐘，突然中斷，直到韓國瑜等人到場後，竟又從頭播放」的部分，王文翠也解釋，指當晚7點開演時，台上指揮發現影音同歩訊號異常，所畫面重新調校後，再行播出開演，以達到影音同歩完美演出，並非為了韓重新播放。

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