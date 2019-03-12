學童暢行無阻 建功國小周邊人行道開工

2019-03-12 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為改善建功國小周邊步行環境，新竹市府向內政部營建署爭取前瞻基礎建設經費核定680萬元，宣布建置長245公尺、寬6公尺的建功國小通學步道，將敲除水泥鋪面，全面調整人行道高度，設置無障礙設施，今天舉行開工典禮，市長林智堅說，感謝交通大學同意將校園空間退縮，提供充足的步行空間。

林智堅說，建功一路、建新路是建功國小學童上下學主要道路，長期以來通學只能走在交大退縮地，步行空間狹小，部分空間受喬木阻擋不利行走，地形高低起伏大，另外，無障礙坡道坡度陡，又受電桿及喬木影響，也不利行動不便人士使用。

林智堅說，經市府協調，交通大學同意提供土地，工程將調整建新路、建功一路既有道路空間，設置長度245公尺、寬6公尺的人行道，除會敲除既有水泥鋪面，重新配置植栽、調整人行道高程及設置無障礙設施，讓行人順暢通行，原本不利使用的無障礙設施，也經市府與里長、台電多次協調，調整植栽及電桿位置後，釋出空間設置符合無障礙規定的斜坡道。

交通處長倪茂榮指出，該人行道工程共分兩階段建置，市府已成功爭取內政部營建署補助經費辦理第一階段工程，預計在今年8月完成建功一路及建新路至建功國小路段人行道，包括無障礙斜坡道、建功一路公車停靠候車亭、建新路家長接送區等項目也會在第一階段完成。

倪茂榮表示，第二階段工程為建功國小後門至公道五路，預計本月要向內政部營建署爭取660萬辦理，該工程完工後，步行系統將與正在進行人行道改善工程的公道五路串接，完善建功國小周邊步行系統。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/