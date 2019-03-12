醫病》頭暈、胸悶竟是肥厚性心肌病變 恐危及性命

2019-03-12 12:43

〔記者楊心慧／台北報導〕72歲的婦人陳古過去受頭暈、心悸困擾，但因只是小毛病，沒有重視，後來狀況越來越嚴重，才去醫院檢查，後來發現竟是肥厚性心肌病變，所幸手術後恢復良好，先前不適的狀況已改善。振興醫院心臟醫學中心主任魏崢呼籲，若家族有肥厚性心肌病變的病史，一定要去檢查，及早治療才能降低危險，

民眾平白無故猝死的新聞時有所聞，振興醫院心臟醫學中心主任魏崢表示，沒有心臟病史卻猝死極可能是肥厚性心肌病變，是一種基因遺傳的心血管疾病，在美國盛行率高達200之1，在台灣也差不多兩、三百人中會有一名患者。

魏崢指出，左心室壁厚度超過15毫米為肥厚性心肌病變，分成阻塞型與非阻塞型，阻塞型症狀較明顯，臨床上會出現呼吸困難、胸痛、暈眩、疲倦無力等症狀，但非阻塞型較難察覺，無明顯症狀，往往發生狀況時，就是致命型的心律不整，或是心臟衰竭必須換心等嚴重情形。

72歲的病患陳古表示，過去她有頭暈、心悸、水腫、容易喘情形，但因為是小問題，所以沒放在心上，後來經歷兩個事件，一次在爬山的時喘不過氣，一次則在飛機上因空氣不好，在廁所昏倒，之後身體不適越來越嚴重，甚至連走30步的路都有困難，去醫院檢查後，才發現原來她有肥厚性心肌病變的問題，手術後問題皆已改善。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師陳怡誠表示，據振興醫院統計，去年院內3萬例心臟超音波檢查，發現有近一百例肥厚性心肌病變個案，本院目前為止有84例肥厚性心肌病變的手術，其中傳統手術治療有77例，心臟移植為7例。

魏崢呼籲，超過一半以上年輕人猝死都與肥厚性心肌病變有關，若家族有肥厚性心肌病變的病史，家人們一定都要去檢查，現在只需心臟超音波就可知道是否有肥厚性心肌病變的狀況，及早治療降低危險，且目前的手術成功率也很高。

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