膝關節置換導入機器人手臂 保留十字韌帶、神經提升術後舒適度

2019-03-12 12:37

〔記者邱書昱／新北報導〕一名74歲的葉姓阿嬤右膝飽受退化性關節炎之苦，平日行走就有痠痛無力症狀，沒想到出國爬山回來後更加嚴重前往雙和醫院就診，經過骨科部運動醫學科主任翁佩韋評估，採用「機器人手臂輔助全膝人工膝關節置換術」，術後第2天就能下床走路，2到3個星期不需要使用助行器，現在每天都能到公園打太極。

翁佩韋指出，在台灣70歲以上長輩，10個當中就有7個有退化性關節炎，女性又比男性容易好發，在治療上分為藥物為主、物理治療為輔的「保守治療」，手術治療則有「傳統全膝關節置換手術」、「機器人手臂輔助全膝人工膝關節置換術」，傳統置換手術需切除大範圍關節面，傷口大且復原慢，但是機器人導航結合3D立體定位導航，可以保留未受損的十字韌帶和神經，增加使用年限和行動舒適度。

他介紹，機器人輔助是透過輸入病人電腦斷層資料，規劃適合人工膝關節擺放位置，傳送病人3D骨骼影像及膝關節運動參數，能夠控制膝關節磨除深度誤差值小於0.1公分、切除方向角度偏差值小於1度，並同步調整、確認適當的膝關節張力與壓力，達到客製化膝關節。

翁佩韋補充，退化性關節炎在在臨床上共分為四期，病患經過評估在第三期退化磨損時，就建議做半膝人工膝關節置換術、第四期則可以做全膝，機器人手臂輔助系統已可以廣泛應用在半膝、全膝的置換手術，費用則落在45萬至50萬之間。

葉姓阿嬤說，過去嘗試吃止痛藥、打玻尿酸、注射PRP等療法，但只要一段時間就會復發，經過這次手術，第2天就能下床走路，出院過後2個禮拜就不需要吃止痛藥，現在每天都能夠到公園打太極、出門運動。

翁佩韋強調，多數人都有運動習慣，但是要做正確運動，銀髮族不建議爬山、深蹲運動，在關節受力、摩擦上與平地行走時提高，加速軟骨過度磨損，最簡單的就是早晚健走，才能真正保護膝蓋。

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