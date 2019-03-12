英重現劇團《在遺忘之後》台灣首演 進入失智者虛實交錯的世界

2019-03-12 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在愛丁堡藝穗節開出票房長紅、感動近6千人的英國重現劇團，今年受高雄春天藝術節邀請，帶來感人鉅作「在遺忘之後」。這部以充滿力道的肢體呈現深刻感人故事，帶領觀眾一起進入失智者的虛實交錯世界，展開暖心震盪旅程，撫慰遺忘與被遺忘的心靈。

高市文化局表示，「早發性失智症」是現代人人聞之變色的文明產物，重現劇團費時16個月、密切與倫敦大學神經科學教授凱特杰弗里（Kate Jeffrey）合作，進行田野調查並實際訪談失智症患者與其照護者，深刻理解人類「記憶」如何產生、拆解、重建與錯置，以及紀錄失智者的行為改變、與失去時間空間意識等特徵，巧妙地織入「在遺忘之後」的故事裡。

「在遺忘之後」用詩意溫暖地面對文明世界裡，讓人難以啟齒的困境，以別有韻致的戲劇手法，伴隨現場樂團細膩溫柔的音樂，同時療癒經歷遺忘掙扎的心靈、與在遺忘之後的陪伴情誼。

這部橫掃倫敦國際默劇節與英國愛丁堡藝穗節，讓6千名觀眾又哭又笑、獲得13家媒體五顆星評價的「在遺忘之後」，將於4月20、21在首度來台在高雄大東文化藝術中心演出兩場，歡迎觀眾一起進入失智者虛實交錯世界的震盪旅程。

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