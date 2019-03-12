萬金石馬拉松週日登場 台2線實施交管

2019-03-12 12:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2019新北市萬金石馬拉松」將於3月17日（週日）登場，賽事地點在北海岸台2線舉行，預計吸引約1萬2000名路跑選手，當天台2線部分路段將進行交通管制。

新北市交通局今天發布新聞稿指出，從萬里區至石門區的台2線賽道，將從當天凌晨2點起至下午2點，實施單線雙向通行的交管措施，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制，野柳港周邊從上午6點起至8點30分，全線進行雙向封閉管制。

此外，各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉時間，將視比賽情況解除。

交通局提醒，當天如果要搭乘公車行經活動管制路段的乘客，公車會在原站牌近中央分隔島處設置臨時站牌，維持載客服務。

另外，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線，只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關乘車資訊可洽淡水客運淡水站：02-26213340、基隆客運金山站：02-24982155或國光客運0800-010-138。

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