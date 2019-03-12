補助拼觀光業者也參戰 20到49歲日本東北賞櫻最高補助8000

2019-03-12 11:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕青年族有福了！繼交通部觀光局春遊專案特別針對青年加碼，旅遊業者也推出日本東北「青年補助」針對20到49歲族群提供優惠，以每人為單位，每房最多補助2人，最高可達8000元，限定4月1日至5月12日出發。東北4月中上旬即將進入賞櫻旺季，想搶便宜的民眾不妨好好搶搭這波優惠。

交通部觀光局4月將推出的春遊專案，主打國內旅遊市場，每人住宿可補助500元，另針對18~40歲青年族群最高可加碼到1500元。

祭補助拼觀光，成為刺激旅遊消費的一大新招，易遊網這次則是針對20到49歲的民眾祭出日本東北旅遊補助，即日起報名4月1日至5月12日出發的指定日本東北團旅商品，20歲以上每人可以補助2000元、30歲以上每人補助3000元、40歲以上每人補助4000元，每房最多補助2人，因此最高可享8000元優惠。

易遊網表示，此次指定商品包含安排首次到日本東北旅行必去的指標景點，包含被譽為是世界第一美溪的「奧入瀨溪」、日本百景之一的「猊鼻溪」、與富士山齊名的火山湖「十和田湖」以及堪稱日本最有意境鐵道「秋田內陸鐵道」等。

而若搭上賞櫻期間出發，像是世界文化遺產「中尊寺」、有小京都之稱的「角館武家屋敷」、日本評選最美村鎮之一的「小坂町明治百年通」以及「十和田官廳街通」，都有機會可覓得櫻景。如想造訪更多東北櫻花百選名所，易遊網除了提供賞櫻攻略外，行程也預留1天自由活動時間，讓旅客可更彈性地安排喜愛的賞櫻景點。

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