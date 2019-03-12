捐贈救災救護設備 4人獲新北市府表揚

2019-03-12 11:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長謝政達今天表揚4位捐贈救災、救護車輛與設備的市民及企業家，包括陳昌雄及陳林京賢伉儷捐贈救護車、鄧瓊瑜捐贈心肺復甦機2台、中悅建設開發股份有限公司及晃茂營造股份有限公司總經理施文崇捐贈467件勤務外套，有助於提升救護效率與品質。

陳昌雄及陳林京共育有4名子女，年輕時從事勞動工作，將子女們養育成人，之後與家族共同經營紡織事業有成，希望回饋鄉里，得知樹林消防分隊救護車有汰換需求，決定捐贈救護車，提升救護效能。

鄧瓊瑜的雙親熱心公益、樂善好施，她從小耳濡目染，此次以先父鄧昌華及姐姐鄧婉瑜的名義，捐贈消防局清水分隊及土城分隊自動心肺復甦機各1台，希望增加患者搶救成功機率。

施文崇得知新北救護案件數量居全國之冠，共捐贈467件救護勤務外套給消防局第二及第三救災救護大隊，衣身具高反光設計、可抗血液病毒滲透，提升救護人員執勤安全。

謝政達表示，感謝市民及企業願意奉獻一己之力，充實救災、救護設備，這是對市府施政最大的支持與肯定，消防局同仁將善用民間捐贈的救災、救護裝備，給予市民高品質的生命財產保障。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/