台南夜市星級名攤 英語嘛也通

2019-03-12 10:53

〔記者王涵平／台南報導〕台南夜市推廣雙語菜攤，迄今已有8處夜市600餘攤商參與，要讓外國遊客體驗台灣夜市文化零距離。

夜市文化遍布台南各區，8處夜市共644攤商參與「台南市夜市雙語菜單輔導計畫」發展雙語友善夜市，方便外國遊客點餐，了解及體驗夜市美食文化。南市市場處表示，2017年起鼓勵已許可夜市報名經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，去年度攤商共獲得29顆星，參與攤商數增加5成，總星等成長幅度更達6成以上。

南市經發局邀請去年度1星等優良市集禹帝宮鹽行夜市「ㄑ一ㄤˋ黑糖奶專賣」、佳里傳統夜市「佳里陳記古早味糖蔥」分享經驗。「ㄑ一ㄤˋ黑糖奶專賣」前年樂活名攤獲得2星等，去年晉升為3星，兼具攤位整潔，服務態度親切，商品多樣化等特質，十分受消費者歡迎，招牌商品有黑糖波霸奶茶、檸檬愛玉及每日手工限量豆漿等，強調不添加防腐劑，每天限量製作及販售，確保產品新鮮。

佳里陳記古早味糖蔥去年首度參與並獲得1星等樂活名攤，老闆陳先生態度親和充滿人情味，營業30多年，自年少時便看著父親製作糖蔥，為免兒時記憶及傳統技法失傳，陳老闆學藝3年多後，開始經營自己的糖蔥事業。

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