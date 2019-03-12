新竹工業區腹地有限 將評估公園挖地下停車場

2019-03-12 09:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹工業區內停車空間不足的窘境，立委林為洲和經濟部工業局長呂正華，提出園區內公園開挖地下停車場和蓄洪池上蓋停車場等方案，辦進行可行性評估，希望協助廠商解決停車問題。

林為洲表示，新竹工業區有近6萬4000名從業人口，年產值5908億元，是新竹重要產業聚落，但早期規劃對象為傳統產業，近年不乏科技大廠遷往此處，區內軟硬體設備及公共設施有待提升；為此，11日下午邀請工業局與廠商代表座談，傾聽廠商意見。

座談會中，廠商代表抱怨工業區內停車位不足、多數路段速限標示不清造成事故頻傳、電壓不穩，以及大新竹地區階段性限水造成廠商營運問題。

其中，新竹工業區道路改善，已獲前瞻基礎建設計畫經費補助4498萬元，分兩階段6處道路施工修復，預計今年7月施工完畢。關於道路速限標示不清等問題，將在新鋪設路面時清楚標示，並請新竹縣政府交通旅遊處規劃警示標誌。

林為洲和呂正華表示，工業區內有九處公園，由湖口鄉公所維護管理。考量工業區腹地有限，建議與地方協調利用區內公園開挖地下停車場，以及蓄洪池上蓋停車場等方案，辦理可行性評估，以期改善停車空間不足的問題。

針對電壓不穩問題，將協調新竹供電單位研討是否增設相關設備穩定供電。至於水壓不足問題，由於寶一、寶二水庫蓄水量較小，供應大新竹地區民生用水量顯不足，經林為洲等爭取前瞻基礎建設北水南送計畫，將由石門水庫經由台1線供大新竹地區每日20萬噸用水，預計109年完工，將解決大新竹民生用水短缺問題。

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