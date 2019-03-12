03/12 各報重點新聞一覽

2019-03-12 06:27

自由時報

反制中國// 經濟抗壓 協助拒統企業

為反制中國所提「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統昨召開國家安全會議，提出七項指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應的行動準則。國安會也提出因應作為，除加強國安偵防工作，同時對於因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。

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華映解僱2500人

面板廠華映昨宣布啟動大量解僱，將裁員兩千五百人，依目前華映本籍勞工約三千六百人計算，等於一次裁掉七成本勞，不僅是台灣面板廠史上最大規模的裁員，也超過十八年前的華隆關廠離退勞工一千餘人，恐是台灣有史以來最大的一次解僱紀錄。

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捧韓？通路商設限 只准買高雄菜

搶抱「韓總」大腿？！民進黨立委蔡易餘昨在立法院財委會指出，有盤商向其反映，收到某家大型通路商的Line訊息通知，將從三月中起，展開「高雄月」活動，要求青花菜、絲瓜及花椰菜只能從高雄進貨，並製作限定貼紙標示，若無法配合，將「轉廠供應」；疑似透過轉廠脅迫廠商。

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蘋果日報

農地大浩劫 全球最貴 政府放任 良田流失 《蘋果》獨家 12萬筆交易揭露炒作真相

「我想買塊田，可是根本買不起！」台灣20多年來的土地投機與掠奪，不僅讓年輕人買不起房，連買塊地種田都是奢求。《蘋果》透過大數據分析，揭露政府長期放任農地「種」農舍、「種」工廠的惡果，就是讓農地價格短短8年翻3倍，成為一塊塊讓青農望之卻步的「鑽石田」，良田逐漸流失，斷送台灣農業未來。

衣航 獅航 墜機前恐怖巧合 波音737 MAX8 起飛震盪後失事

衣索比亞航空一架波音737 Max 8客機前天上午墜毀，機上157人全數罹難，此事立刻讓人聯想起印尼獅航4個多月前一架同型客機的墜機事故。令人毛骨悚然的是，據飛行資料，兩架班機都曾在墜毀前發生劇烈震盪的恐怖巧合，顯示兩事故可能有關連。美國飛航專家說：「很可能最後的結果是兩起事件有關，但我們現在還不知道。」我國航空公司目前皆沒有引進波音737 Max 8客機。

聯合報

蔡總統開國安會議 7綱領反制一國兩制

大陸國家主席習近平一月提出要探討「兩制」台灣方案，成為中共現階段對台工作重點。蔡英文總統昨天召開國家安全會議，提出反制「一國兩制」台灣方案七項指導綱領，堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排，「從歷次的民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受」。

韓國瑜表態 4月不領表選總統

高雄市長韓國瑜被國民黨基層拱選總統的聲浪日大，昨接受廣播節目訪問時首度表態，二○二○大選不在他考量之內，四月不會領表登記初選。

中國時報

反制一國兩制 蔡英文提7大綱領 民進黨拉高兩岸對抗

執政黨再拉高兩岸對抗!蔡英文總統昨召開國安高層會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領，層面涵蓋兩岸、經濟等7大面向，作為行政部門行動準則，並將立即修正《兩岸關係條例》，重建兩岸交流秩序，以反制中共假藉交流，對我進行統戰滲透。

面板界哀歌 桃園最大解僱案 撐不下去 華映狠裁2500人

面板大廠華映撐不下去了！桃園市勞動局11日傍晚接獲華映公司提報大量解僱勞工計畫書，預計5月10日一口氣解僱近7成員工、共2500人，這不僅是國內面板廠、也是桃園升格以來，單一公司最大量解僱案，華映工會理事長蘇國哲嘆，員工又沒錯，失業如何養家。

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