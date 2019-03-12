高雄月只能進高雄菜？ 高市農業局：活動選購高雄菜合理

2019-03-12 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委蔡易餘今於立法院財委會質詢時表示，有蔬菜供應商向其反應，收到國內1家大型通路商傳line通知，3月15日至4月15日訂為「高雄月」，要求青花菜、絲瓜及花椰菜供應商，要從高雄進貨，無法配合將轉廠供應。

高市農業局表示，近來與多家大型通路商合作高雄月活動，是為了擴大高雄農產品銷售通路，農業局予以感謝與肯定，這次活動的高雄蔬果供應，由通路商自行採購辦理，農業局對於供貨細節不了解。

農業局說，這次通路商選購高雄生產的青花菜、絲瓜及花椰菜，其中路竹種植產銷履歷青花菜16公頃，國內各大連鎖通路也都曾與台灣各縣市農業單位合作推廣地區農業產品，對於共同推廣台灣農業新鮮蔬果，農業局都是樂觀其成。

農業局指出，通路商若有合作販售高雄農產品，也有事先申請高雄市的圖像授權，活動主打高雄生產的農產品，向生產地高雄進貨是很自然與合理，不瞭解通路與供應商的契約關係，對於供應的細節無法評論。

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