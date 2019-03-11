連日雨憂喜參半 高屏溪破19年紀錄 南化水庫蓄水量反減

2019-03-11 23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日下雨，水情卻是憂喜參半，高屏溪流量雖大幅提升，破了19年降雨紀錄，但與台南共用的南化水庫蓄水量卻是不增反減，目前蓄水量不到5成，水利署推動曾文南化聯通管工程，預計今年6月動工，擴大區域供水網絡，更穩定高雄用水。

高市近來連下了1周雨，最高雨量達大雨等級，高屏溪累積雨量83毫米，流量今提升至每秒51.6立方公尺，創下19年來累積平均值最豐的水量，預估可撐1.5個月，高市目前供水恢復正常。

高雄山區甲仙攔河堰流量也同步推升，今達每秒9.54立方公尺，水利署今年首度啟動甲仙攔河堰越域引水，除了保留每秒2.5立方公尺水量，下放給下游農田灌溉，其餘水量均引入南化水庫，連日來累計126萬噸。

值得一提的是，高市沒有大型水庫，與台南共用南化水庫，但南化水庫連日來進帳不多，累積雨量約27毫米，加上甲仙攔河堰越域引水126萬噸，總計挹注320萬噸，但因連日來持續供水，蓄水量不增反減，迄今僅4成8，連5成都不到，大約只能撐到5月，目前仍由高雄每日支援台南5萬噸清水，以確保不動用南化水庫蓄水量。

水利署將於南化水庫施作長24公里的曾文南化聯通管到曾文水庫，將於今年6月動工，預計113年完工，每日可供水80萬噸，將是南化高雄聯通管的16倍，擴大南台灣區域供水調度，串聯形成區域供水網絡，2座水庫將成高雄用水後盾，搭配高雄開發伏流水、再生水等備援用水，大幅降低高雄缺水的風險。

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