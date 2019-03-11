楊鎮浯會見全國模範婆媳楊張翠梧、高淑貞

2019-03-11 23:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天會見獲得中華民國婦女總會表揚的模範婆媳楊張翠梧、高淑貞及績優村里鄰小組召集人薛素姿，他表示，金門婦女的角色撐起的不只是半邊天，可能已經是一片天；金門婦女會理事長王秀玉說，1位好的金門女人會影響3代，可見婦女在現今社會的重要性。

楊鎮浯打趣地說，他在家裡的影響力可能連10分之1都不到；很感謝獲獎的婦女在社會、在家庭扮演的角色，能帶動更多祥和的力量。

王秀玉說，金門的婦女真的不簡單，所以上任後即陸續推動表揚「自強媽媽」，希望對於地區許多辛苦的單親、弱勢婦女能有所肯定。她說，金門的家庭婦女要面對公婆、老公、子女，1個好的金門女人會影響3代。

縣府社會處長董燊表示，金沙鎮楊張翠梧女士育有7女１男，含辛茹苦把孩子帶大，子女表現優異，與其媳婦高淑貞相處溫馨和睦，長年服務社會深受肯定

另外，金門婦女會績優村里鄰小組召集人薛素姿樂觀進取，敬老慈幼，平日就以善良熱忱的心和犧牲奉獻的精神，協助婦女會推展業務，在她積極召募下，會員人數逐年成長。

董燊說，3名優秀婦女已於6日前往台中市參加中華民國婦女會舉辦的婦女節 「Top Women 非凡女力．再展風采 」慶祝表揚大會，由於縣長楊鎮浯重視婦女對金門傳統社會的貢獻，今天由金門婦女會理事長王秀玉、總幹事黃秀珍陪同，專程前往縣府接受表揚。

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