還想看！八堵車站遭軍隊血洗行動劇爆紅 網友反應竟是...

2019-03-11 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕行動劇《少了一個之後》重現1947年3月1日，發生在基隆市八堵車站的白色恐怖殺人慘案；該劇被總統蔡英文真心力薦後，受到廣大網友關注，有網友甚至要該劇組「捐款帳號亮出來，錢拿去快點做」，希望他們拍攝更多相關行動劇。

《少了一個之後－二二八‧微光》影片，分別入圍2017年、2018年金鐘獎，這部影集一共2季16集，敘述228及白色恐怖年代的歷史，籌畫拍攝的馬克吐溫國際影像在臉書上釋出「八堵車站事件」行動劇影片後，不但受到總統推薦，更被多名網友「威脅（要求）」將捐款帳號公布，以利民眾進行募資捐款。

劇組團隊透過臉書粉絲專頁表示，「入行以來都是到處跪人求經費，這是我們第一次被集體恐嚇要求交出募資帳號」，其實劇組相當盼望能接受社會捐款繼續拍攝影片，但總會被另一種聲音質疑「少來了，就是要消費228、白恐啊」、「消費受難者是一門好生意喔」、「說得清高，利之所趨」。

劇組提到，因此拍攝經費仍然會由製作人「繼續跪下去」，目前已經打算開拍第3季、共8集，每集8場，都會呈現歷史實境，將取材228事件裡台灣北部、中部、南部、東部的事件，「讓受難者的故事，台灣記憶大聲的被傳頌」。

相關影音由馬克吐溫國際影像提供

《少了一個之後》臉書粉絲專頁

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