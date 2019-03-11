高醫梓官C肝整合照護中心開張 誓言2年內讓C肝在當地滅絕

2019-03-11 21:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區20歲以上成人C肝感染率高達3成，名列全台五大C肝流行區之一，高雄醫學大學醫療體系和財團法人台灣肝臟學術文教基金會結合民間、社區力量共組「愛肝大聯盟」，並在赤崁里活動中心開設「高醫梓官C肝整合照護中心」，即日起派教授級醫師進駐看診，要以「家戶篩檢、就地治療」模式，讓C肝2年內在梓官地區滅絕。

高醫梓官C肝整合照護中心是國內醫學中心首次將C肝特別門診延伸到漁村，也是全球第一個持續性就地篩檢與醫療的C肝防治模式，今天下午揭幕，包括衛福部長陳時中、立委邱志偉、劉建國、台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇等人到場見證，並簽署「台灣C肝根除宣言」，希望2025年前能達到減少C肝90%新病例及65%死亡數，並完成80%治療案例目標。

陳時中表示，世界衛生組織（WHO）2年前發出宣言，2030年將消除C型肝炎，但台灣要領先世界，在2025年就要消除C肝，從梓官踏出第一步，他說，以往由於治療C肝的藥物有副作用、醫藥費高昂等因素，導致C肝患者卻步或治療半途而廢，目前新一代的C肝全口服新藥，治癒率高達97%，無副作用且只要12週，衛福部並大幅增加預算，今年1月起健保全面開放給付C肝全口服新藥，呼籲民眾配合篩檢及早治療。

根除C肝計畫總主持人、高醫大副校長余明隆表示，以前醫界以為B型肝炎是國病，但梓官區居民20幾年前罹患肝疾高達40%、50%，其中C肝感染率高達37%，盛行原因為40年前台灣沒有拋棄式針具，農、漁村民眾比較喜歡打針，C肝經由血液、體液和醫療器具傳染，另一途徑是經由輸血感染，因為35%的C肝病人肝指數正常，過去不曉得輸血會感染C型肝炎，1989年發現如何診斷C肝後，1990年國內捐血中心才開始做C肝檢測，C肝經由輸血感染率才降為零。

他說，C肝無疫苗可預防，要根絕就要靠衛教，並把感染源清除掉，如果只在大醫院等待病人就醫，全球要等到2060年才能達到滅絕C肝目標，高醫在今年1月主動走入梓官，在赤崁里活動中心設置C肝篩檢站，篩檢團隊每週5天挨家挨戶篩檢，1個多月來已有1000多人篩檢，其中，200多人發現罹患C肝，要達到C肝根除計畫，最好就是同樣的高危險群病人同時接受治療，要以家戶篩檢、就地治療，讓C肝2年內在梓官地區滅絕。

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