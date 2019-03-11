國防醫學院預防醫學研究所 澎湖展開鼠類傳染病調查

2019-03-11 22:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入法定傳染病的恙蟲病，在澎湖橫行上百年歷史，由於鼠類是主要傳染途徑，國防醫學院國防醫學院預防醫學研究所今日抵澎，自即日起至15日止，展開各營區及村里鼠類傳染病調查，首站先拜會同屬軍系的三總澎湖分院。

依澎湖歷史文獻記載，澎湖地區自1860年就有恙蟲病病例，行政院衛生署疾病管制局早已將澎湖列為恙蟲病高危險區；近年來政府大力推廣觀光產業，澎湖地區更是國內觀光熱點，因此國防醫學院預醫所自1998年從事台閩地區鼠源性重大傳染病疫情調查研究，20年來在澎湖國軍營區及各村落持續調查。

預醫所進行鼠類相關傳染病疫情監測工作，監測的致病原包括：鼠疫桿菌、鉤端螺旋體菌、漢他病毒、發熱伴血小板減少綜合症病毒及致病性立克次菌群，包括恙蟲病及Q熱等各種傳染病疫情監控。今年由所長謝博軒上校帶隊，即日起至3月15日為期一週，預定將在澎湖地區執行國軍營區及各村莊，鼠類相關傳染病監測調查工作。

三總澎湖分院長張芳維表示，預醫所的來訪，雙方特別就地區傳染病預防及醫療系統實施意見交流，來訪成員同時為地區防疫工作提供諸多建言，有助於三總澎湖分院強化地區疫情預防工作；而此次預醫所疫情調查結果，將提供國防部軍醫局及縣政府衛生局，做為澎湖地區有關各項疾病預防工作之參考。

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