立委批台日漁業協商破局 農委會：沒有破局還會協議

2019-03-11 19:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕第8次台日漁業委員會會議上週在日本東京舉行，立法院國民黨團批評八重山群島海域捕撈作業談判破局，衝擊漁民生計。農委會副主委陳添壽今天下午說明，絕對沒有協商破局，漁民還是依照協議海域進行捕撈作業，預計三月底、四月初還會再度協商八重山以南海域作業事宜。

立法院國民黨團今早召開記者會，國民黨立委輪番批評上週的台日漁業委員會會議，日本不願意針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」，與我方進行協議，八重山群島重疊經濟海域談判仍然陷入僵局，農委會今天下午召開記者會說明。

農委會副主委陳添壽表示，從2013年簽署台日漁業協議後，至今已經召開8次漁業委員會會議，今年3月7日召開第8次台日漁業委員會會議，雙方每年都會針對適用海域的漁船作業規則進行協議。

陳添壽表示，絕對沒有談判破局，每年都會固定談作業細節，我們還是重申八重山以南海域應該納入協議範圍，預計三月底或四月初還會有協商會議，農委會站在漁民保護立場，為了漁民最大權益當然會全力爭取，漁業署會持續協調海巡署在暫定執法線內，以及中西太平洋海域進行護漁行動，保障漁民作業安全。

漁業署長黃鴻燕指出，漁業作業範圍沒有限縮，從2013年簽署協議後，雙方同意的協議適用海域就沒有縮小過，只是針對八重山以南海域，持續在每年的定期會議中都會提出來爭取納入協議範圍。

漁業署也進一步說明，台日漁業協議僅包含雙方重疊專屬經濟海域，所以台日漁業委員會討論議題和沖之鳥無關，沖之鳥議題，從2016年成立海洋事務合作對話會議後，已經召開3次會議。

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