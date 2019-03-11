醫病》大便出血以為是痔瘡 檢查才知是惡性神經內分泌細胞瘤

2019-03-11 19:55

〔記者歐素美／台中報導〕54歲王男大便出血，以為是舊疾痔瘡導致，擦藥就好，結果拖了10多天未改善，到童綜合醫院進行大腸內視鏡檢查，才知直腸內長了一顆腫瘤，經切片確診為惡性的神經內分泌細胞瘤，經肛門腹腔鏡手術切除病灶，並在腹部造口，利用人工肛門排洩，避免傷口拉扯與感染，經住院7天出院，待6週後傷口痊癒，再手術恢復正常排便，目前已重返工作崗位。

童綜合醫院大腸直腸外科醫師張乃元表示，神經內分泌細胞瘤屬惡性腫瘤，發生原因可能跟體質有關，若不切除恐轉移危及性命。王男的神經內分泌細胞瘤，因距離肛門僅6公分，幸未侵犯到肛門括約肌，為讓患者日後保有正常的生活品質，因此採用保留肛門手術切除細胞瘤，並將小腸截斷連接到腹部做出一個臨時造口（人工肛門），待肛門處的傷口癒合完全，再將小腸接回及縫合造口，恢復正常排便。

張乃元表示，需要進行造口手術，多數因直腸或肛門有腫瘤、腸部受傷、腸部壞死、大便失禁等，造口常讓患者與家屬感到不自在，因為無法適應排泄物從腹部排出，還有隨時須與便袋共處的不便，有些患者因此排斥進行造口，導致病情延誤，甚至危及性命，其實臨時或永久造口都是為了讓患者能夠得到最好與完全的治療，造口在衣服遮蔽下，活動時並不易被發現，許多日常活動都可以正常，不受影響。

張乃元呼籲民眾定期健康檢查，才能早期發現早期治療，若因病情或治療上有需要進行造口手術，切勿因無法接受、擔心外觀等而拒絕正規治療，只要依循醫護指導的造口護理與清潔，很快就能習慣，並恢復以往正常生活；王男表示，個管師在術後到病房仔細教導造口清潔護理及如何更換便袋，讓自己安心不少。

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