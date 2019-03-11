醫病》中風後肢體痙攣疼痛 醫美用的肉毒桿菌素竟有療效！

2019-03-11 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕1年多前謝先生突然右手拿不起牙刷、右腳無力跌倒，口齒不清，緊急送醫診斷是急性梗塞性腦中風，幸黃金時間內治療，復原到能拿輔具行走，但患者右側肢體痙攣、右上臂夾緊難打開、腋下不易清潔，右手握拳打不開，還有疼痛困擾，台南市立醫院醫師注射局部肉毒桿菌素，才緩解肢體痙攣，注射第2次後，右上臂能舉高、手掌能打開，搭配職能復健與中醫針灸，提高復原成效。

收治謝先生的市立醫院神經內科主治醫師蔡青芳表示，治療中風後讓謝先生最困擾的後遺症是右側肢體痙攣，肌肉持續痙攣疼痛，右上臂夾緊難打開，腋下清潔不易，右肘與右手腕彎曲緊繃，每每復健伸展時疼痛不已，甚至右手握拳打不開，連剪指甲都很困難，若持續生長的指甲嵌入手掌，可能造成感染發炎。

蔡醫師說，為此，謝先生接受局部注射肉毒桿菌素，調解神經與肌肉傳遞，改善肌張力過強，緩解肢體痙攣，配合規則物理與職能復健及規律的中醫針灸，三合一治療下，提高復原成效。根據新英格蘭醫學期刊報告，肉毒桿菌素針對單次施打後，62%在手掌與手腕痙攣的患者能改善肌張力。

蔡青芳指出，常見的腦部或脊髓系統損傷，如梗塞型腦中風、出血型腦中風、頭部外傷、腦性麻痺、脊髓損傷等，損傷之後，肢體張力增強，肌肉緊繃僵硬、持續過久，會使肌肉纖維化、肌腱短縮，甚至關節變形、伸展困難，這現象稱作痙攣（spasticity），除了局部疼痛，也造成復健困難，攣縮處不易清潔，影響生活品質。據醫學文獻統計，中風後肢體痙攣比例約佔2成5至3成；中樞神經若嚴重受損，肢體痙攣現象甚至可在中風後1至2週出現。

她說，有口服抗痙攣藥物雖可緩解，但有嗜睡虛弱等全身性副作用。年滿20歲以上中風後經復健，輔具或藥物治療6個月以上，肢體痙攣程度符合MAS 2或3級，排除臥床與手臂關節活動度已固定無法伸展，經區域級以上醫院神經內科與復健科醫師診斷，健保局審查核准後，可每年健保給付最多注射3次，一般而言，肉毒桿菌素注射藥效可維持3至6個月；但重症肌無力患者、懷孕或哺乳婦女不可注射。

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