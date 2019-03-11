醫訊》泌尿科醫師寫說不出口的「泌」密 讓健康陪身邊

2019-03-11 18:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院泌尿科醫師謝登富，將病患經常詢問的問題，耗時1年多整理寫成出版《說不出口的「泌」密：一本大獲全「腎」療癒實錄》衛教書，幫助病人理解泌尿系統疾病，今天在台中慈濟醫院舉行簽書會，現場宛如病友會，衛教問答，十分熱烈。

謝登富具有20年臨床經驗，他表示，泌尿系統病人常常忍到最後才找醫生，門診的問題也很類似，深覺不管如何詳細說明，比不上讓病人就醫前後就能掌握基本知識，治療效果更顯著。2016年，其榮獲大台中醫師公會第三屆醫療貢獻獎後，即以臨床醫學博士的精神，花了一年多的時間整理，終於寫成一般人能使用的衛教書，一上市就進入博客來新書榜前20名。

謝登富說，不同性別、年齡層，各有不同的泌尿問題，很多人都不好意思開口詢問，再加上平常在門診與病人相處時間比較短，有時很難一一說明各種症狀治療與注意事項，因此把泌尿常見問題集結成冊，讓大眾當成泌尿疾病參考書籍，隨時可以翻閱，就像帶著一位泌尿科醫師在身邊。

簽書會中，宋男因曾罹患泌尿道結石，詢問是否和流汗與喝水多寡有關？謝謝登富表示，如果水喝得夠多，可以把一些小結石帶離體外，但流汗太多水量補充不足，也會產生結石，擔心結石的人要記得多補充水分。

另有民眾詢問夜尿與漏尿問題，謝登富表示，許多長輩常遇到夜尿問題，多半覺得是老化現象，拖到嚴重受不了才就醫，女性漏尿也很常見，許多女性常拖到嚴重影響生活與社交仍不敢找醫生，其實夜尿、漏尿都可以治療，他希望透過書籍傳遞常見泌尿道疾病知識，讓大家生活更健康。

簽書會後，本月18日及25日，謝登富並將在台中慈濟醫院靜思書軒舉行健康講座，透過面對面講解，讓更多人知道泌尿系統相關的保健常識，不要再因為不懂或不好意思而延誤就醫。

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