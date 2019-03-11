弘光科大展出國際雕塑袖珍展 作品多元引發省思

2019-03-11 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學與台灣藝術藝術大學合辦「第九屆國際袖珍雕塑展」，學生使用五種不同的媒材創作，製作出鞋盒尺寸大小的作品上百件，反映出時下年輕人的內心想法及所關切的社會議題，高房價、同性議題都是學生關心、創作的議題，吸引許多師生前往觀賞。

弘光藝術中心主任施淑萍表示，學校與台藝大合作舉辦國際袖珍雕塑展多年，展覽一向受校內師生喜愛，今年展出自即日起到4月8日，開放一般民眾觀賞。展出的作品，包括日本多摩美術大學雕塑系、台藝大雕塑系、大葉大學造形藝術系等三校師生作品，作品多元有創意，其中，有日本學生抽離「塊狀」的創作理念，作品呈現不規則型態，獨特的創作角度及思維，值得台灣學生學習。

台藝大雕塑系主任賴永興指出，袖珍雕塑展的材質包括金屬、石雕、木雕、泥塑、複合媒材，創作者必須在鞋盒子尺寸範圍內創作出作品，每年作品都很精彩，反映出年輕人最新、最夯的想法。

如一名花蓮學生的作品「東坡肉」，因懷念阿嬤煮的爌肉味道，用木頭製作出東坡肉，外觀栩栩如生；還有學生反映高居不下的房價，作品是屋頂壓著一個胖胖的人偶，代表被高房價壓的喘不過氣；還有同性、環保等議題都呈現在學生的作品裡。

作品「她不是我的菜」，則吸引弘光師生討論。作者用木頭雕刻出茄子外觀，上面還有一顆頭，讓人看了會心一笑，學生說，本來就不喜歡吃茄子，作品及名稱很詼諧。

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