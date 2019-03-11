陽大附醫護理之家太夯 剛開幕有逾百名長者排隊等入住

2019-03-11 15:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣老年人口比例高，長照需求大，甫改建開幕的陽大醫院護理之家，剛開幕就有逾100名長者排隊等入住，平均等候時間至少需3個月。陽大表示，護理之家有34床，已向衛生局申請擴床，希望盡量滿足長者需求。

陽大新民院區護理之家成立超過20年，原先在新民院區的急重症醫療轉移至新院區後，陽大即將多餘閒置空間規劃改建成「陽明幸福村」。

陽大指出，陽明幸福村長者個人生活空間，從原本4.72平方公尺，大幅擴增至7.71平方公尺，另新增閱覽室、活動室、家庭共餐空間以及復健區等。

陽明幸福村昨天正式開幕；陽大院長楊純豪對改建完成的護理之家寄予厚望；他表示，宜蘭65歲以上老年人口比率最高，因此幸福村規劃時就朝在地老化照護方式設計，希望讓入住長者有「家的感覺」。

陽大表示，陽明幸福村設有34床，目前已有逾百名長者在外排隊，因需求者多，目前已向衛生局申請擴床，希望將床位擴增至54床，滿足更多長者需求。

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