成大去年開287門AI相關課程 逾半學生修過

2019-03-11 15:50

［記者劉婉君／台南報導］跟上AI發展趨勢，國立成功大學近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，培養學生的AI能力，107學年共開出287門相關課程，共有1萬0694人次修課，比例高達61.98％。

成大教務長王育民表示，成大在跨領域整合AI智慧設計方面的研究與教學，具有得天獨厚的優勢，最近熱門「自動駕駛實務」、「自動駕駛智慧運輸服務」，分別在電機所、交管所、電信管理研究所開課，並開放全校學生選修，AI人工智慧程式語言儼然是成大學生在中、英文之外的，必備第三語言能力。

王育民指出，105學年起，修讀程式語言相關課程的大學生就已達51.86%，與107學年選課狀況相較，規劃與設計學院學生增加超過3.2倍，生物科學與科技學院學生、醫學院學生也增加超過1倍，文學院修讀人數比例也增加44.3%。

而相關課程中，「拍出跨域資訊應用首部曲-python」、「編譯系統」、「計算機組織」、「程式設計」、「初階影像處理－嵌入式機器人視覺及人機互動」、「程式城市：unity遊戲程式設計」等，都是學生喜愛的熱門課程，每學期都有超過百名學生搶修。

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