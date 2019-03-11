采風插秧趣 邀學生體驗傳承客家文化

2019-03-11 15:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕在客庄地區清明節前春雷響，農田濕潤後，就要開始插秧，苗栗縣頭屋鄉公所今天舉行「「好粄漾田園，采風插秧趣」活動，邀請國中及幼兒園學生體驗插秧及粄條DIY等，盼傳承「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的客家農村生活文化。

頭屋鄉公所今天結合頭屋鄉農會、獅潭社區發展協會等單位在頭屋鄉外獅潭農地舉辦「好粄漾田園，采風插秧趣」活動。

頭屋鄉象山森林幼兒園及頭屋國中學生戴上親手繪製的斗笠，參與祭天儀式，頭屋國中學生之前有由老農夫指導插秧技巧，再由他們扮起小農夫，牽著幼兒下田插秧，體驗農夫的辛勞，小朋友踩在爛泥內學插秧，天真的說「真的很好玩！」

插秧體驗結束後，學生們參與粢粑仔DIY、粄條手捲DIY及品嘗，頭屋鄉衛生所也安排衛教闖關小遊戲讓學生們體驗，希望小朋友們能透過互動，為自己的健康把關。

頭屋鄉公所也期許在稻作收成時，再次邀請小朋友們參與秋收，親手割稻，為這些米製作包裝，與公益結合，回饋社會。

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