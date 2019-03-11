發大財！ 「屏科大夜市」明晚開幕

2019-03-11 15:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣有許多鄰近學區的夜市，因為物美價廉吸引滿滿人潮，甚至成為光觀熱點，屏東內埔鄉內有兩所科技大學，但夜市文化始終在鄉內缺席，今年有業者看準商機，選在屏東科技大學與美和科技大學的中間點，合夥開辦擁有150個攤位的「屏科大夜市」，消息一出，不少學生、鄉親都開心直呼「內埔要發大財了！」

股東江先生說，內埔鄉有兩間科技大學，過去學生想要逛夜市必須到屏東市、潮州鎮，甚至到靠近三地門鄉的水門夜市，相當不方便，剛好其中一名股東經營的宴席餐廳有一大片空地，位置就在兩所科技大學中間，因此經過多次討論與規劃，決定合資開辦夜市，搶攻學區夜市商機。

屏東的科技大學夜市簡稱「屏科大夜市」，位在內埔鄉興南村展興路上，是屏科大與美和科大的中間點，全新場地以水泥鋪設，面積超過1千坪，共設置150個攤位，目前已出租逾9成，包括小吃、服飾、生活用品及遊樂攤位等，未來每周二、四晚上5點到11點營業。

業者指出，攤位經過完善規劃，每個攤位為8乘10尺，比一般夜市攤位還大，透過動線安排，民眾進來夜市後每一攤都逛得到，現場也有提供學生團體演出的舞台，12日晚間開幕屆時將有樂團、火舞團及魔術師表演，民眾只要到夜市消費就能參加抽獎，未來每個月也會舉辦促銷活動吸引人潮。

業者也表示，現場除了安排專人進行交通指揮，也提供汽車及機車分開的專屬免費停車空間，保障用路安全；內埔鄉長鍾慶鎮表示，對於設立夜市樂觀其成，希望能帶動鄉內觀光和消費人潮。

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