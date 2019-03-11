最夯的學分 屏東大學「搖滾社會力」展成果

2019-03-11 15:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學為落實教育部提倡的大學社會責任（USR），去年開辦「社會企業與公益創新學分學程」，集結7個學系和通識中心的19位老師共同開課，吸引超過260位學生參與，成為屏大創校以來最熱門的學分學程，今天學校特別舉辦「搖滾社會力」特展，並以為期一週的校園闖關活動分享開課成果。

「搖滾社會力：在地關懷的社會企業與青年實踐計畫」特展，除了介紹社會企業與公益創新的發展，還有為期一週的校園闖關活動，透過趣味遊戲讓更多人認識在地議題，像是以屏東鄉野傳奇發展文創商機的「燦爛的鄉野傳說」、體會農民收入的「粒粒皆辛苦」、活化屏東西市場及民俗藥草的「本草綱目」、輕鬆方式認識性別議題的「性別平等桌遊」、原住民文化「Vaqu！搗米趣」等。

特展於今天開幕，校園闖關遊戲系列則從3月11日起至3月14日，每日上午9點40至下午16點，於民生校區五育樓和林森校區登場。

屏大表示，特展涵蓋社區營造、地方創產、農業轉型、性別培力等議題，結合地方社會企業和社區組織，關聯場域包括屏東內埔鄉、霧台鄉、來義鄉、枋寮鄉、瑪家鄉和屏東市，以及高雄市和美濃區等，透過跨科系、跨領域的多元課程設計，引進社會企業、社區組織和公益團體的豐沛資源，除了實踐大學和社會公益領域合作，也強化學生發想與提案能力，學校也期待未來能夠培育更多青年，投入在地公益服務與創業行列。

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