五峰國小學童獻藝 感謝高鐵贈票遊花博

2019-03-11 15:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉大隘部落五峰國小全校107名學童，在高鐵公司的熱情贊助下，27日將搭乘高鐵前往台中參觀花博；學童們為感謝高鐵實現他們願望，今天在新竹高鐵車站大廳演唱賽夏歌謠並演奏陶笛，優美的樂音吸引許多旅客停下腳步聆聽。

位在五峰原鄉部落的五峰國小，學生主要是泰雅、賽夏二族；當地年輕人大多離鄉背井到外地謀生，守在家鄉的中老年人以務農為生，或是打零工，家庭經濟清寒、中低收入及單親隔代教養佔全校學生近3成。

五峰國小主任夏莉娟表示，多年來師生都期待能夠搭乘高鐵出遊，但礙於資源有限及經濟能力，始終無法如願。這次非常感謝高鐵公司主動協助，讓小朋友們能夠搭乘高鐵圓夢，預計本月27日將前往台中參觀花博。

五峰國小全校推動母語傳承和陶笛音樂，學童們今天特地到新竹高鐵車站，在大廳快閃表演，來表達他們最誠摯的感謝。小朋友優美的笛聲搭配著活潑動人的歌唱，讓車站充滿著歡樂愉悅的氣氛。

代表致贈214張新竹-台中來回票的高鐵新竹站副站長羅家駿表示，看到小朋友們滿足的快樂神情，深刻感受到這次活動的意義。

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