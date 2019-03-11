在古蹟上課不是夢！ 蒙特梭利國中小學生摘星山莊自學

2019-03-11 15:50

〔記者歐素美／台中報導〕在古蹟上課不是夢！牧心蒙特梭利實驗教育團體，今年2月起進駐台中市定古蹟潭子摘星山莊，8名國中小學生在古蹟裡自學，就地取材，打造雞舍、水車、竹桌椅，自己堆肥，蒔花種菜，學生說，在古蹟上課沒有鐘聲，只有蟲鳴鳥叫聲，自由有趣；摘星山莊館長黃信彰表示，法令鬆綁及經營觀念的改變，讓文化資產可以得到更多元的妥善運用，更加活化。

牧心蒙特梭利實驗教育團體，去年有次帶領學生到摘星山莊進行專題採訪，學生的表現令館長黃信彰十分驚艷，雙方搭起友誼的橋樑，獲知該校有意遷移，黃信彰就將摘星山莊的左外護龍空出來，提供學生上課，目前共設有音樂、語文、數學、實驗、生物及圖書等6間教室，未來還將增加2間國中教室，提供7名國小學生及1名國中生在此進行團體自學。

學生在木工老師等帶領下，運用摘星山莊園區內現有的刺竹林，將雜亂的竹林清理乾淨，並利用砍除的竹子，製作竹桌椅、竹箭，清出來的空地則打造成菜圃花園，種植四季豆等改善土壤土質，還在引進園區的葫蘆墩圳溝上DIY水車。在清理環境時，發現早期許多破碎的陶瓷，學生則拿來進行馬賽克拼貼，還打造雞舍，自己養雞。

國一生葉庭綸說，在古蹟上課沒有鐘聲，但可以聽到蟲鳴鳥叫，舒適自由，偶爾返回東山國中選修課程，可以跟很多同學一起考試上課，也很不錯。

家長謝佳宏，最近剛將小一的兒子送到摘星山莊試讀，他說，不想孩子在傳統的教育體制中，為了一點分數而掙扎，才將孩子送到蒙特梭利自學，從幼稚園開始，蒙特梭利就加強孩子意志力的訓練，提高孩子的挫折容忍度，能靜下心來思考解決問題，這才是孩子能面臨未來挑戰的能力。

蒙特梭利實驗教育團體教師陳慧君說，自學著重教導孩子如何應用學習來的知識或能力，為了證明孩子不是為逃避考試才跑到體制外自學，有些家長也會讓孩子回到一般學校體驗考試。

摘星山莊館長黃信彰表示，過去文化資產的使用，靈活度很欠缺，致許多古蹟和歷史建築修繕後，管理或經營者缺乏經驗和想像，致裹足不前，反而造成更多的「蚊子館」現象。近年來法令鬆綁與經營觀念的改變創建，讓文化資產可以得到更多元的妥善運用，大幅度增加了「活化」的可行性，摘星山莊的「古蹟學校」就是在這種合理、合法使用的原則中逐步完成歷史再利用的想像實踐。

黃信彰說，家長及孩子透過古蹟氛圍來感受到本土人文的存在與豐富，這是一種「零距離」的文化體驗，大幅增加生活情境和歷史真實的融合，相信這是讓本土歷史和常民文化進入生活的一種良好途徑，日後勢必能夠得到更多的共鳴和參與。

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