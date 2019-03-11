新北市專用垃圾袋5月1日起降價 雙北流通使用

2019-03-11 15:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局長劉和然今天宣布，新北市自5月1日起，專用垃圾袋費率將由現行的每公升0.4元降為每公升0.36元，並在上午經新北市長侯友宜與台北市長柯文哲兩位市長協商，於新北垃圾袋降價同時，雙北市民眾購買的兩種款式垃圾袋可在雙北流通使用。

新北市環保局一直為專用垃圾袋費率承受很大的降價壓力，之前不僅是議會屢屢要求降價，連2018市長選舉時，也被競選對蘇貞昌陣營拿來開選舉支票，要求降為和台北市一樣，但是市府都堅持不作「喊價式的降價」。

劉和然當時說，新北市與台北市相較，因為市郊及鄉村地區較多，垃圾收運成本較高，不像台北市大部分都是市區，所以必需反映在垃圾袋售價上；另一方面，垃圾袋若要降價，同樣是由市府編列預算補助，等於還是新北市民在出錢，但是月前新北市議會決議要求降為每公升0.38元，市府經過兩週考慮，利用今天上午侯友宜與柯文哲見面時，宣布降價。

外界對環保局宣降價的時機點和幅度感到好奇，劉和然說，市府每年都會檢討垃圾袋費率，這次因為新店與樹林焚化廠分別在105年11月和106年7月從委外改為ROT，原本的處理費從每公噸419元及283元，因為廠商結合發電利益，處理費均降為零元，減少市府負擔，但又加上加發清潔獎金的增加成本，精算後，新北市垃圾處理成本少1億3172萬元，垃圾袋成本可降至0.363元。

經侯友宜核示，新北市比照台北市垃圾袋售價，同為0.36元，雙北相同費率，雙方垃圾袋就可以通用，未來更評估將現有新北市粉紅色與台北市藍色的垃圾袋統一顏色。

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