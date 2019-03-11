苗醫及老家咖啡跨域合作 每月提供1日免費咖啡品嘗

2019-03-11 15:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市老家咖啡與行政院衛生福利部苗栗醫院為嘉惠鄉親促成「用一杯咖啡、交換一段生命的教育」跨領域合作方案，即日起至8月12日止，每月第三週週一上午，老家咖啡師將至苗醫，提供現沖免費咖啡給民眾品嘗，今天先至苗醫護理之家交誼廳，讓護理之家住民、家屬和醫院員工品嘗到香濃的現沖咖啡。

苗醫院長許振榮表示，苗醫也安排醫療專業人員，將於22起至8月30日止，每月第四週週四晚上至「老家咖啡」舉辦「尊重生命、增進健康」社區講座，以說故事的方式，引導民眾探索生命與健康相關議題。

許振榮強調，苗醫與老家咖啡合作辦理的社區講座，將翻轉過去衛教模式，藉由說故事的方式引導社區居民探索「生命-死亡」議題，例如將適時導入醫療資源，像是新上路的「病人自主權利法」，以幫助民眾正確認識新法，進而享有自主權，為自己的未來做有尊嚴的醫療選擇，期能透過講座分享，串聯彼此的生命火花，讓大家更有勇氣面對未知的人生旅程。

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