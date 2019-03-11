楠梓國小百年「翡翠精靈」最美校樹揭牌

2019-03-11 14:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市楠梓國小百年老樹樹型優美，枝葉茂密，猶如一身碧綠衣裳飛舞的「翡翠精靈」，獲選「 全國最美校樹」，校方今舉行揭牌儀式，現場還致贈「羅漢松」樹苗，預約百年後「羅漢松」可成為全國最美校樹。

揭牌儀式由高雄市教育局、福田樹木保育基金會共同舉辦，現場並有「環教綠星獎」頒獎，藉由環境教育指標認證選拔，選出20校落實學校環教特色。

教育局副局長陳佩汝表示，高雄市積極推動老樹的保育工作，每棵樹背後皆蘊含著不同的生命之歌，也特別選在植樹節前夕舉行揭牌儀式，並藉由贈苗活動，讓校園師生瞭解小苗培育，未來成為大樹的教育意義。

為落實樹木保育理念向下札根，福田樹木保育基金會自2014年辦理「全國最美校樹」選拔，讓全國各校師生聚焦校樹，落實環境保護與生命教育。

107年度，高雄市成果豐碩，是歷年來參賽最佳表現，有楠梓國小榕樹，阿蓮國小榕樹榮獲全國特優獎，獲得老樹養護金5萬元，另並增設評審特別獎1名，由成功特殊教育學校榕樹獲得，並有老樹養護金1萬元的獎勵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/