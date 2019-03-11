員工未完成體檢 排隊名店「大師兄銷魂麵舖」挨罰6萬元

北市排隊名店稽查 ，鄰近中山捷運站的「大師兄銷魂麵舖」，因員工未完成體檢，挨罰6萬。（圖由衛生局提供）

2019-03-11 14:59

〔記者周彥妤／台北報導〕不少人願意排隊吃美食，台北市衛生局今年2月針對排隊名店專案稽查發現，48家業者有32家初查不合格，複查有1家業者不符規定，違規店家是中山北路二段的大師兄銷魂麵舖，因員工未完成體檢，遭衛生局開罰6萬元。

衛生局表示，此次執行專案稽查，篩選北市食品安全衛生稽查初查合格率偏低區域，前五名分別為西門町熱門小吃店（合格率69.49%）、信義百貨國際餐飲（71.30%）、捷運中山站周邊特色餐飲（71.30%）、內湖科學園區聚會餐館（74.47%）及台北榮民總醫院周邊熱門餐飲（86.06%），再透過網路搜尋熱門或新開幕的排隊名店列為稽查對象。

衛生局表示，此次檢查五大面向包含人員衛生、食材處理、製作場所設備衛生、食品業者登錄，以及使用食材有效日期，經專案稽查48家排隊名店業者統計結果，有32家初查不合格，主要衛生缺失原因前3名以「員工無體檢報告」、「食材未覆蓋」、「器具設備髒汙」為主。該局針對初查不及格給予限期改善，經複查僅大師兄銷魂麵舖仍有員工未完成體檢遭處分。

衛生局強調，餐廳若有員工未完成體檢，恐擔憂員工因疑似有傳染病，若在製作過程中恐污染食材，恐引發消費者健康疑慮，由於該店家複查時仍未提出體檢證明，已開罰6萬元罰鍰，另會追蹤列管直至改善完畢。

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