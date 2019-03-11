醫訊》假日生病免驚 雲林12家地區醫院假日有開診

2019-03-11 14:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有鑑於民眾假日生病有就醫需求時，大多數只能直接到大醫院急診就醫，不僅就醫不便，甚至造成部分醫院急診室大壅塞，雲林即日起12家地區醫院配合分級醫療假日開診，讓民眾及時就醫更方便。

健保署為鼓勵地區醫院配合分級醫療假日開診，讓民眾假日生病不用怕，雲林現有12家地區醫院配合，民眾不用擔心假日只能掛急診看病，大幅提高民眾假日看診方便性。

另為方便民眾查詢住家附近地區醫院週六、日門診服務情形，在健保署全球資訊網及健保快易通App「固定服務時段」頁面，點選鄰近地區醫院週六日開診情形，會顯示各時段開診科別，可多加利用並呼籲非重病免跑大醫院急診。

雲林縣地區醫院週六日開診如下，週六上午─成大醫院斗六分院、安生醫院、洪揚醫院、斗六慈濟醫院、信安醫院、福安醫院、全生醫院、諸元內科醫院、北港仁一醫院、蔡醫院、彰基雲林醫院、雲林長庚醫院。

週六下午─安生醫院、洪揚醫院、全生醫院。

週六晚上─安生醫院、洪揚醫院。

週日上午─洪揚醫院、諸元內科醫院。

週日下午─洪揚醫院。

週日晚上─洪揚醫院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/