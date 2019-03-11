雲林加碼國一女生免費注射子宮頸癌疫苗

2019-03-11 14:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林守護雲林女孩健康，即日起提供國一女學生9價HPV（人類乳突病毒）疫苗接種服務，全縣3200名國一女學生受惠，為施打疫苗的女學生家庭省下約1萬元接種費用。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣自106年起連續兩年推動國二女生免費接種保護力較高的九價HPV疫苗，今年加碼將國一女生也納入接種，9價子宮頸癌疫苗對子宮頸癌的防護力可從過去的7成提升至9成，預計可有3200名國一女學生受惠，希望能事先防範孩子罹患子宮頸癌的機率。

張麗善指出，子宮頸癌高居雲林縣女性十大死因的第8位，提早為國中女生施打子宮頸癌疫苗，除可事先預防罹病外，也呼籲熟齡女性要定期施做子宮頸抹片篩檢，大家用行動一起守護自己的健康。

衛生局與台大雲林分院、成大斗六分院等縣內醫療單位合作，自3月11日起進駐縣內41所國中提供子宮頸癌疫苗校園接種服務，呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中子女享有健康的福利，且要接受兩劑疫苗接種才有完整的保護力，民眾如對疫苗接種有任何疑問，可撥打疫苗接種諮詢電話05-5335134或0809-015586專線洽詢。

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