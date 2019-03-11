毒物檢測快又準 中山大學結盟日本最大科儀商

2019-03-11 14:12

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學毒藥物暨生醫快篩科技研究中心與台灣島津（Shimadzu）科學儀器公司簽約，揭牌成立「聯合質譜技術開發實驗室」，中山大學校長鄭英耀表示，學校將研發能量將結合島津公司所生產的高效能質譜儀器，為台灣社會的生活安全，提供高效率、高精準且嚴謹把關。

鄭英耀說，中山大學也首創將大氣質譜儀應用在臨床急診醫療上，快速檢驗農藥、藥物或食物急性中毒病人體內的毒藥物種類，以提供急診醫師必要資訊，做為搶救病人生命的重要依據。

中山大學毒藥物暨生醫快篩科技研究中心主任謝建台指出，中心自2017年成立至今，聚焦可快速、準確檢測各類化學及生化物種的各式大氣質譜技術，已獲30多項國內外專利，致力協助解決國內食品安全及藥物氾濫等問題。

謝建台說，以大氣質譜儀進行樣品分析，最大的優點在於不需先製備樣品，只需數10秒鐘，便可分析出蔬果表皮上的殘餘農藥，大幅提高了樣品的檢測數量。

中心成員、中山大學醫學科技研究所助理教授李啟偉與曾高醫大的環境醫學中心、急診醫學部、及毒藥物中心合作，鄭英耀說，這也是中山大學成功將大氣質譜儀引入臨床急診醫療的最佳範例。

謝建台說，中山大學與日本島津公司的合作，早在2007年便開始，其間歷經多次的產學合作計畫及專利授權，雙方實已培養出絕佳默契。這次成立共同實驗室，除了展開為期三年的產學合作計畫，也希望在新儀器的開發與應用上，為國內外民眾的醫療與食品安全貢獻心力。

台灣島津科學儀器公司的母公司為「日本株式會社島津儀器製作所」，1875年於日本京都市創設至今，全球拓點30多個，員工人數近1萬2千人，在全世界分析儀器界中規模第二大，也是全日本最大的科儀公司。

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