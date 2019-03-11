宜蘭鐵路高架化露出曙光！評估費中央將補助

2019-03-11 14:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕備受宜蘭人期待的鐵路高架化，中央及縣府召上午開協調會議，會後拍板定案，宜蘭縣政府僅需評估新增車站理由、土地取得、經濟效益、自償率等5項，中央則會補助評估所需費用，3個月內完成評估後，提送工程會再送交通部審議。

宜蘭縣政府爭取鐵路高架化多年，去年交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府重作可行性評估，但經費需3000多萬元，縣府堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑。

為解決縣府及交通部鐵道局意見分歧，工程會主委吳澤成與宜蘭縣府、立委陳歐珀上午召開宜蘭高架化鐵路跨部會協調會，會後拍板定案，將原有縣府需重作的評估項目，減少至5項，縣府僅需負責新增車站理由、土地取得、經濟效益、自償率等評估，所有費用則由交通部補助。

宜蘭縣2008年開始爭取鐵路高架，規劃全長約28.8公里，預計消除23處平交道，12個車站要配合高架，粗估總工程經費約500億元。

協調會上吳澤成也裁示，要求新做的修正計畫以宜蘭、羅東段先行，頭城、礁溪段則與北宜直鐵合併辦理，換言之，縣府所需負擔經費將大幅減少。至於去年新訂要點將鐵道改善與地方都市發展合併評估部分，則另案檢討修正。

「終於放下心中大石頭！」出席協調會議的宜蘭縣府秘書長林茂盛指出，縣府爭取鐵路高架已久，近期會開始詢價啟動評估工作，預計3個月內完成5項新增的評估報告，並提報至工程會審議，若沒問題再報請交通部審議。

長期關注鐵路高架化的宜蘭市長江聰淵強調，鐵路高架化宜蘭人期待很久，分段進行至少是好的第一步，希望能盡快付諸動工，將來再拚全線高架化。

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