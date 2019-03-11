台東清明返鄉專車首度開放直系親屬、配偶搭車

2019-03-11 13:53

［記者張存薇／台東報導］4月4至7日清明連假共4天，台鐵已公布20日開放訂票，而台東縣政府交通及觀光旅遊處今天也公告，縣民專屬的清明返鄉專車30日晚間7時開放網路訂票，這次也將首度開放縣民配偶或直系親屬購票。

交觀處說明，清明返鄉專車乘車時間為4月3日晚間7:08分樹林站發車、返工專車為4月7日中午12:38分台東站發車，均為太魯閣號，北東乘車時間約為4個半小時。

台鐵已公布3月20日凌晨零時起開放4月3日至7日東部幹線火車票，許多民眾也很關心台東縣自辦的清明返鄉專車資訊，交觀處說明，30日晚間7時開放網路訂票，限身分證統一編號V字開頭或設籍台東縣縣民訂購，以往眷屬可能因戶籍不設在台東而無發搭乘，清明連假專車將首度開放台東縣民、身分證字號V字頭的民眾配偶、直系血親搭乘，不過要注意搭車時需出示相關證明文件。

交觀處強調，返鄉專車是專屬於台東縣民眾的列車，但今年春節返鄉專車卻發現有花蓮民眾搭車，已請列車長照原價加5成補票，也請民眾珍惜縣府爭取的服務，乘車時會加強查驗身分。

交觀處說明，乘車、購票相關資訊可參考http://htrain.taitung.gov.tw。

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