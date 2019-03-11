波音737 MAX8半年內2次空難 我民航局將密切注意

衣索比亞航空1架波音737 Max客機10日失事，我民航局將密切注意。圖為同款客機。（資料照，美聯社）

2019-03-11 13:29

〔記者陳宜加／台北報導〕衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX8客機10日起飛後6分鐘後墜毀，已是繼去年10月底印尼獅子航空（Lion Air）後，同型客機半年內發生第二次墜機事故。中國今天要求境內航空公司全面停飛波音737 MAX機型，台灣則無航空公司使用同款機型，但將密切注意調查狀況。

去年10月29日，印尼獅航737 MAX 8客機起飛後13分鐘墜毀，印尼國家運輸安全委員會初步調查指出，客機起飛後機頭自動下垂超過20次，顯然因自動系統接收錯誤偵測數據所致；波音日前已發布安全警告，提醒機師處理方法。

波音公司今年1月宣布，737 MAX系列累積訂單總數已突破5000架；根據波音官網資料，737 MAX已交付350架。737 MAX優點為更省油且航程更遠。根據統計，目前中國共計13家航空公司使用737 MAX機型營運，包括國航、南航、海航、東航、上海、廈門、山東、福州、深圳、昆明、奧凱、翔鵬、九元航空。

目前台灣國籍航空均未使用737 MAX機型，遠東航空去年宣布，將於今年第四季開始引進2架波音737 MAX8，並規畫引進8架，但空難後將審慎評估。

至於飛台的外籍航空，泰獅航可能調度737 MAX機型飛航台北─曼谷航線，但原則上使用737-800，且泰獅航所有為737 MAX9，而非發生事故的737 MAX8。

中國宣布境內航空公司全面停飛波音737 MAX機型，我民航局表示，中國有多家航空公司使用737 MAX機型，因而優先管制，停飛目的可能是要進行預防性檢查，可能包含控制、攻角系統等，並請波音協助，提供最完整工程資料。

民航局指出，即使國內目前並未使用737 MAX機型，但去年印尼獅航空難後，美國分別於11、12月發布緊急適航指令，我方均有確實掌握。主要內容為獅航攻角指示疑似有錯誤，當在自動駕駛狀態下，飛機自動調整水平尾翼，下爬升指令卻導致飛機俯衝，當發現時通常高度已不高，風險大，目前尚無其餘新資訊。

民航局強調，後續將密切注意美國或波音最新訊息，也將待調查狀況明朗後內部評估，不排除要求波音提供資料，評估檢視其他機型，例如波音737-600至737-800，與737 MAX機型雖不同，但操作邏輯仍近似。

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