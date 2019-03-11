綠委希專案陪護體育選手 南投體育會希擴及休閒性運動

2019-03-11 13:06

〔記者謝介裕／南投報導〕針對民進黨籍立委蔡培慧、蘇巧慧、劉櫂豪、鍾佳濱等人，日前在立法院召開「體育選手陪伴照顧支持專案」公聽會一事，南投縣體育會總幹事洪銘惠感觸良多，特別發出1封聲明書，希望體育無國界，更不要有黨派及顏色之分﹗

洪銘惠指出，體育不止是競技性運動，還包含休閒性運動類別，諸如銀髮族的槌球、木球、婦女有氧舞蹈等全民性的運動，也是體育會關懷的對象，近日在網路看到蔡培慧等各級民代，為南投縣教練及選手爭取福利，誠為可貴，但他深感尚有美中不足之處，實為遺憾，若當下能邀請或告知本會及各鄉鎮市體育會、各單項委員會參與盛會，將會擴大更大層面，讓各方參與表達論見，其效益或許更貼近民意。

洪銘惠進一步表示，體育會不是1、2個單位組成，而是全縣各鄉鎮市體育會及各單項委員會合組的大家庭，大家應以和諧、合作團結的精神來推展體育，尤其，南投縣體育會自2014年5月改組以來，擔任理事長的國民黨南投縣議會副議長潘一全，更改變過去派系爭強、奪利的惡習，積極營造、爭取更好、更多的體育環境及資源，冀望日後如有重大體育議題，大家能開誠布公，讓體育會也能盡一分心力，共為南投子弟權益及福利打拼。

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